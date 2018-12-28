Ahlat'ta Eğitime Kar Engeli

Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle öğleden sonra ilçe merkezi ve tüm köy okullarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Doğuş Grubu NTV Spor'un Ardından Kral TV'yi de Kapatıyor

ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil

İstanbul'un Eski Başkanı Kadir Topbaş İlk Kez Açıkladı: İstifam İstenmedi, Ben İstifa Ettim

İstanbul'un Göbeğinde Skandal! Babası, Genç Kızı Zincire Vurdu