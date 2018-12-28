Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Eğitime Kar Engeli

Ahlat'ta Eğitime Kar Engeli

38 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Ahlat'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle öğleden sonra ilçe merkezi ve tüm köy okullarında eğitime ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:47 Kaynak: AA

Bitlis, Ahlat, Güncel
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