Ahlat'ta Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı nedeniyle 7 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde kar yağışı nedeniyle 7 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ahlat ilçe merkezi ile belde ve köylerdeki her tür ve derecedeki resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda 07.01.2019 Pazartesi günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:22 Kaynak: İHA
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