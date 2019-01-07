Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Eğitime Kar Engeli

Ahlat'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı nedeniyle 7 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ahlat'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı nedeniyle 7 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ahlat ilçe merkezi ile belde ve köylerdeki her tür ve derecedeki resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda 07.01.2019 Pazartesi günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

Bitlis, Ahlat, Güncel
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