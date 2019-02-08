Ahlat'ta Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Ahlat ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle Yatılı Bölge Okulları hariç, eğitime ara verildi.
Ahlat
ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle Yatılı Bölge Okulları hariç, eğitime ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Yatılı Bölge Okulları hariç eğitime ara verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:05 Kaynak: AA
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