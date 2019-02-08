Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Eğitime Kar Engeli

Ahlat'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Ahlat ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle Yatılı Bölge Okulları hariç, eğitime ara verildi.

Ahlat'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Ahlat ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle Yatılı Bölge Okulları hariç, eğitime ara verildi.


Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Yatılı Bölge Okulları hariç eğitime ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:05 Kaynak: AA

Ahlat, Güncel
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