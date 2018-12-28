Ahlat'ta Eğitime Kar Engeli - Bitlis
28 dakika önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle öğleden sonra ilçe merkezi ve tüm köy okullarında eğitime ara verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:24 Kaynak: AA
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