Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Eğitime Kar Engeli - Bitlis

Ahlat'ta Eğitime Kar Engeli - Bitlis

28 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle öğleden sonra ilçe merkezi ve tüm köy okullarında eğitime ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:24 Kaynak: AA

Ahlat, Bitlis, Güncel
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