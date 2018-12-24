Ahlat'ta Eğitime Yarım Gün Ara Verildi
1 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi.
İlçede sabah erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Kaymakamlığınca yatılı bölge okulları hariç; ilçe merkezi, Ovakışla beldesi ve tüm köy okullarında eğitime bugün için yarım gün ara verildi.
İlçede 18 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten Ahlat İlçe Özel İdaresi Müdürü Seyfettin Gündoğan, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara başladıklarını bildirdi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:39 Kaynak: İHA
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