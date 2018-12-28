Ahlat'ta Eğitime Yarım Gün Ara Verildi
17 dakika önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi.
Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi.
Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle ilçe kaymakamlığınca öğleden sonra ilçe merkezi, Ovakışla beldesi ve köylerdeki tüm okullarda eğitime öğleden sonra ara verilmiştir" denildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:02 Kaynak: İHA
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