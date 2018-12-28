Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Eğitime Yarım Gün Ara Verildi

Ahlat'ta Eğitime Yarım Gün Ara Verildi

17 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi.

Ahlat'ta Eğitime Yarım Gün Ara Verildi, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle ilçe kaymakamlığınca öğleden sonra ilçe merkezi, Ovakışla beldesi ve köylerdeki tüm okullarda eğitime öğleden sonra ara verilmiştir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:02 Kaynak: İHA

Bitlis, Ahlat, Güncel
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