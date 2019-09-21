Ahlat'ta elma yetiştiriciliği

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde tarım ürünlerinin yanı sıra meyve üretimi de yaygınlaşmaya başlıyor.

Bitlis'in önemli ve verimli tarım arazilerinin bulunduğu Ahlat'ta örnek çiftçiler tarafından oluşturulan meyve bahçelerinde yetiştirilen ürünler çevre il ve ilçelere pazarlanıyor. Özellikle son yıllarda oluşturulan elma bahçelerinde yetiştirilen elmalar, aroması ve kalitesiyle adından söz ettiriyor. Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve beraberindeki kurum amirleri, 50 dönüm bahçede elma ve armut yetiştiriciliği yapan Saki Gültepe'nin elma bahçesini ziyaret etti. Elma bahçesinde incelemelerde bulunan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat'ta meyveciliğinde gelişmesi için çiftçilere destek olacaklarını söyledi.

Ziyarette gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, ilçede 3 bin dekar alanda meyvecilik yapıldığını söyledi. Keskin, "Bugün ilçe kaymakamımız, Ziraat Odası Başkanımız ve kurum amirlerimizle birlikte Van Gölü kıyısında bin 750 rakımlı alanda meyve üretimi yapan üreticimiz Saki Gültepe'nin bahçesini ziyaret etmiş bulunmaktayız. Hasat olgunluğuna varan yaklaşık 40 dönüm elma bahçesinden rekoltemizi 160 ton olarak bekliyoruz. Yine aynı şekilde hasat olgunluğuna varan takribi 10 dekarlık alanda da armut hasadı gerçekleştirilecektir. Üreticimiz burada fuji, scarlet ve pink lady başta olmak üzere elma çeşitleri yetiştirmektedir. Yine aynı zamanda carmen çeşidiyle armut üretimi gerçekleştirmektedir. Yetiştirdiği bu elma ve armutları çevre il ve ilçelerdeki komisyonculara pazarlayabilmektedir. İlçemizin genel meyvecilik alanı takribi 3 bin dekar alanda ceviz ağırlıklı olmak üzere elma, armut, kayısı gibi ürünlerimizi yetiştirmiş bulunmaktayız. Bu sezonun üreticimize hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum" dedi.

Dekar başına 4 ton elma

Elma yetiştiricisi Saki Gültepe de, bu yıl dekar başına 4 ton elma verimi beklediklerini ifade ederek, "Görmüş olduğunuz bu meyve bahçesini 6 yıl önce kurmuş bulunmaktayız. Göründüğü gibi meyvelerimiz gayet kaliteli ve güzel. Bu bölge bu işe gayet elverişli, gayet güzel elmalar yetişiyor. Bu bölgenin elmacılık açısından gelişmesini istiyorum. Pazar payının oluşması için bizim gibi üreticilere destek verilmesini istiyorum. Biz yetiştirdiğimiz elmaları bu bölgede komisyonculara satmaktayız. Şu an içinde bulunduğumuz meyve bahçesinde dekar başına tahmini 4 ton elma üretimimiz var. Diğer çiftçi arkadaşlarımızın da bu işi yapmalarını öneriyorum" diye konuştu.

"Meyvecilikte önder konumuna gelmek istiyoruz"

Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ise, tarımda olduğu gibi meyvecilikte de önder konumuna gelmek istediklerini söyledi. Demirden, "Çiftçimiz burada çok güzel bir bahçe kurdu, gerçekten örnek bir bahçe. Kendi elektriğini de burada kurduğu güneş enerjisi yöntemiyle üretiyor. Burası örnek bir tesis. Gerçekten çevremizde özellikle Ahlat'ın iklim bakımından Van Gölü, Nemrut ve Süphan dağları arasında olmasından dolayı meyvelerde ayrı bir aroma ve çeşitlilik bulunmaktadır. Bu aroma ve tatların sadece sebzelerde değil meyvelerde de olduğunu görüyoruz. Çiftçilerimize başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.