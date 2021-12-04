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Ahlat'ta engelliler için eğlence etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Ahlat'ta engelliler için eğlence etkinliği düzenlendi

04.12.2021 09:13
Ahlat'ta engelliler için eğlence etkinliği düzenlendi

Ahlat ilçesinde engelliler için eğlence etkinlik düzenlendi.

Ahlat ilçesinde engelliler için eğlence etkinlik düzenlendi.

Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte öğrenciler doyasıyla eğlendi.

Merkez Müdürü Nazlı Akay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kurumları bünyesinde kalan engellilere güzel bir gün geçirmek için canlı müzik eşliğinde bir program düzenlediklerini belirterek, etkinliğe katılan tüm davetlilere teşekkür etti.

Programa, Kaymakam Fikret Dağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Rehabilitasyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahlat'ta engelliler için eğlence etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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