Ahlat'ta engelliler için farkındalık yürüyüşü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle "Farkındalık Yürüyüşü" yapıldı.



Ahlat Kaymakamlığının öncülüğünde düzenlenen farkındalık yürüyüşüne, Ahlat Belediyesi, Ahlat Engelliler ile El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar da destek verdi. "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" pankartı taşıyan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Başsavcısı Osman Hanbay, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve engelliler, Mazlum Yegül Caddesi'nden Ahlat Belediyesi önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sonunda açıklamada bulunan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engellilerle birlikte bir farkındalık yürüyüşü yaptıklarını belirtti. Engelli vatandaşların toplumun özel bireyleri olduğunun altını çizen Kaymakam Erat, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli kardeşlerimizin öncelikle yaşadıkları sıkıntıları, yaşayabilecekleri sıkıntıları paylaşmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu çocuklar bizlere emanettir. Şunu unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Belediyemize engelli parkurları ve engelli noktaları gibi çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Eksik kalanları da birlikte yapacağız. Bu ay ki belediye meclisi, bir gündemi sadece engellilere ayırdılar. Bundan dolayı belediyemize ve belediye encümenlerine çocuklarımıza destek oldukları için, bu farkındalığı gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Engellerimiz sorun olmaktan çıkacak. Bu engelleri el birliğiyle yıkacağız. Problemleri çözme noktasında herkesin destek olmasını diliyorum" dedi.



Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da, "Öncelikle kaymakamımıza bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ayki toplantımızda özellikle de bir gündemimizi engelli kardeşlerimizin aslında engelsiz yaşamlarını tanzim etmek için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koymak üzere çaba göstereceğiz. Aslında hepimize düşen görevler var. Hepimiz birer engelli adayıyız. Allah yavrularımızı muhafaza etsin. Devlet olarak bu konuda üzerimize düşen ne varsa eksiksiz yerine getireceğiz. Ama biz vatandaşlarımızdaki hassasiyeti ve duyarlılığı da görüyoruz. Bu önemli programdan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Yürüyüşün ardından Kale Şehit Erdoğan Gökbulak İlköğretim Okulu tarafından Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programına geçildi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Daha sonra Kale Şehit Erdoğan Gökbulak İlköğretim Okulunda bulunan özel eğitim sınıfında öğrenim gören engelli öğrencilerin dans, folklor, drama ve koro gösterilerinin ardından program sona erdi. Program sonunda Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası sponsorluğundan alınan hediyeler; Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker ve kurum amirleri tarafından engellilere verilerek toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. - BİTLİS