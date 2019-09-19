Ahlat'ta gaziler onuruna yemek verildi

Bitlis'in Ahlat Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle ilçedeki gaziler onuruna yemek verdi.



İlçedeki bir restoranda verilen yemeğe Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Hasan Emrah Alkan, bazı kurum amirleri ve gaziler katıldı.



Samimi bir ortamda geçen yemek sonrası ilçedeki gaziler, bu mutlu günlerinde kendilerini unutmayan Ahlat Belediye Başkanı Çoban'a teşekkür ettiler.



Başkan Çoban ise, bu anlamlı günde düzenledikleri yemek programı ile değerli gazilerle bir araya geldiklerini ifade ederek, tüm gazilere minnettar olduklarını söyledi. - BİTLİS