Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta gaziler onuruna yemek verildi
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Ahlat'ta gaziler onuruna yemek verildi

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle ilçedeki gaziler onuruna yemek verdi.

Ahlat'ta gaziler onuruna yemek verildi, System.String[]

Bitlis'in Ahlat Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle ilçedeki gaziler onuruna yemek verdi.


İlçedeki bir restoranda verilen yemeğe Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Hasan Emrah Alkan, bazı kurum amirleri ve gaziler katıldı.


Samimi bir ortamda geçen yemek sonrası ilçedeki gaziler, bu mutlu günlerinde kendilerini unutmayan Ahlat Belediye Başkanı Çoban'a teşekkür ettiler.


Başkan Çoban ise, bu anlamlı günde düzenledikleri yemek programı ile değerli gazilerle bir araya geldiklerini ifade ederek, tüm gazilere minnettar olduklarını söyledi. - BİTLİS

19 Eylül Gaziler Günü, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:41 Kaynak: İHA
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