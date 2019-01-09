Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Gölet Kısmen Dondu

Ahlat'ta Gölet Kısmen Dondu

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Vali Uğur Boran Kuş Cenneti" olarak bilinen göletin bir kısmı dondu.

Ahlat'ta Gölet Kısmen Dondu, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Vali Uğur Boran Kuş Cenneti" olarak bilinen göletin bir kısmı dondu.

İlçede etkili olan kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yamlar mevkisinde bulunan ve birçok kuş türünün uğrak yeri olan göletin bir kısmı buz tuttu.

Yazın onlarca kuşun konakladığı bölgede, kış mevsimi ile az sayıda kuşun kaldığı gözlemlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:25 Kaynak: AA

Bitlis, Ahlat, Güncel
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