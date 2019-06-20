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Ahlat'ta görsel sanatlar teknoloji ve tasarım sergisi

7 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) tarafından "Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Sergisi" açıldı.

Ahlat'ta görsel sanatlar teknoloji ve tasarım sergisi, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) tarafından "Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Sergisi" açıldı.

Ahlat Park AVM'de düzenlenen serginin açılış törenine Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Şube Müdürü Bülent Bildirici, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve beraberindekiler, okul müdürü Faysal Doğan'dan bilgi aldılar. Eserleri tek tek inceleyen Özden ve beraberindekiler, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Yıl boyunca destekleme ve yetiştirme kurslarıyla ders dışı çalışmalar kapsamında okulun görsel sanatlar öğretmeni Funda Ersoy ile Teknoloji Tasarım Öğretmeni Nimet Badem kontrolünde öğretmen ve öğrenciler tarafından quiling, alüminyum rölyef, eskitme tezhip, akrilik boya tuval, ebru, atık malzemeden hayvan maketleri, 3D origami, taş boyama, asamblaj, maske, karakalem desen çalışmaları ve sıfır atık projesi dahil yaklaşık 200 eser sergileniyor. Okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından eğitim öğretim dönemi boyunca hazırlanan eserler, 2 gün boyunca sergilenecek. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
Bitlis, Ahlat, Güncel
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