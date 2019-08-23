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Ahlat'ta Grup İmera konseri

30 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 28. Ahlat Avrasya Kültür Buluşması ve 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Grup İmera konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ahlat'ta Grup İmera konseri, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 28. Ahlat Avrasya Kültür Buluşması ve 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Grup İmera konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Ahlat Şehir Stadyumu'nda düzenlenen konsere Beyoğlu Belediyesi ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, bazı kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Karadeniz'in sevilen isimlerinden Grup İmera, seslendirdiği bir birinden güzel şarkılarla Ahlatlılara eğlenceli anlar yaşattı. - BİTLİS

Avrasya, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:32 Kaynak: İHA
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