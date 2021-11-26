Ahlat'ta "Hz. Peygamberi anlamak" programı düzenlendi - Son Dakika
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Ahlat'ta "Hz. Peygamberi anlamak" programı düzenlendi

26.11.2021 15:20
Ahlat'ta "Hz. Peygamberi anlamak" programı düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Hz. Peygamberi anlamak" konulu program düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Hz. Peygamberi anlamak" konulu program düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kuran-i Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan İl Müftüsü Faysal Geylani, bu yılki Mevlid-i Nebi temasının vefa üzerine olduğunu söyledi.

Geylani, şöyle dedi:

"Vefa nankörlük etmemek, nimete şükretmek, samimi olmak, iyiliği unutmamaktır. İslam ahlakçıları İslam ahlakını şu şekilde tarif ediyor. İslam ahlakı Allah'ın emirlerine karşı saygılı olmak, emirleri yerine getirmek ve Allah'ın kullarına karşı da şefkatli ve merhametli olmak. Bugün tüm dünya insanlığı İslam'ın bu tanımına muhtaçtır. Eğer dünyada huzur ve güven istiyorsak, insanlar arasında adalet, kardeşlik, birlik ve beraberlik istiyorsak İslam'ın bu tarifine döndüğümüz zaman bu insanlığın kurtuluşudur. Bu yıl ki Mevlid-i Nebi tamamız vefadır. Bizlerde bir nebze olsun Hz.Peygamber ve hayatında anlatmaya çalıştık." ???????

Ahlat'ta Hz. Peygamberi anlamak programı düzenlendi
Ahlat'ta Hz. Peygamberi anlamak programı düzenlendi
Ahlat'ta Hz. Peygamberi anlamak programı düzenlendi
Ahlat'ta Hz. Peygamberi anlamak programı düzenlendi
Ahlat'ta Hz. Peygamberi anlamak programı düzenlendi
Ahlat'ta Hz. Peygamberi anlamak programı düzenlendi

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ahlat'ta "Hz. Peygamberi anlamak" programı düzenlendi - Son Dakika
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