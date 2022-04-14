Ahlat'ta hırsızlık olaylarına karışan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir haftada gerçekleşen 3 hırsızlık olayına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
Ahlat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son günlerde ilçede yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda, ilçedeki iş yerlerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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