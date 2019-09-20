Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta İlköğretim Haftası kutlandı
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Ahlat'ta İlköğretim Haftası kutlandı

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Ahlat'ta İlköğretim Haftası kutlandı, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.


Ergezen İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.


Programa, Kaymakam Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve bazı kurum amirleri katıldı.

Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:16 Kaynak: AA
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