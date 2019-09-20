Ahlat'ta İlköğretim Haftası kutlandı
1 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:16 Kaynak: AA
Bitlis'in Ahlat ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.
Ergezen İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.
Programa, Kaymakam Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve bazı kurum amirleri katıldı.
"Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" anketinde Erdoğan ipi göğüsledi İnternete kavuşan köylüler, davul-zurna ile kutlama yaptı Erdoğan: Yaşanabilir ve marka şehirleri mutlaka kuracağız Kestane toplarken arı soktu, ekipler seferber oldu