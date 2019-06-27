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Ahlat'ta iş yeri açılışı

21 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde uzun yıllar yemek sektöründe faaliyet gösteren Akgün Restaurant, Tatvan'dan sonra ikinci şubesini tekrardan Ahlat'ta açtı.

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde uzun yıllar yemek sektöründe faaliyet gösteren Akgün Restaurant, Tatvan'dan sonra ikinci şubesini tekrardan Ahlat'ta açtı.

Ahlat'ın ünlü kavurma ustalarından Bülent Akgün tarafından Sahil Caddesi'nde kurulan Akgün Restaurant'ın açılış törenine Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat'ın "sakin şehir" kabul edilmesinden sonra turizm açısından yeni bir ivme kazandığını söyledi. Çoban, "Artık Ahlat'a her ay binlerce insan geliyor. İlçemize yapılan bu ziyaretler şehrin gelişmesinde ve esnafında kazancına etkisi olacaktır. Özellikle bu tür Ahlat'ın yemek kültürünün olduğu mekanların artması son derece önemlidir. Bu amaçla bu restorandın açılmasına büyük emekler harcayan Bülent Akgün kardeşimi tebrik ediyor, hayırlı bol kazançlar diliyorum" dedi.

Daha sonra Ahlat Müftüsü Orhan İmamoğlu'nun yaptığı duanın ardından restorandın açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası davetlilere yemek ikramında bulunuldu.

Restoran sahibi Bülent Akgün ise, kısa bir aradan sonra Ahlat'ta hemşehrilerine ve Ahlat'a ziyarete gelecek olanlara hizmet sunmaktan onur duyacaklarını ifade etti. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:59 Kaynak: İHA
Tatvan, Bitlis, Ahlat, Güncel
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