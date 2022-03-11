Ahlat'ta İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı - Son Dakika
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Ahlat'ta İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

11.03.2022 16:27
Ahlat'ta İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından video gösterisi ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatıyla ilgili sunumlar yapıldı.

Program, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve oratoryo gösterilerinin ardından sona erdi.

Program sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Hisarcık, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahlat'ta İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı - Son Dakika


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