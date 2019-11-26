Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta jandarma personeline kaçakçılığı önleme semineri
Son Dakika Güncel Ahlat'ta jandarma personeline kaçakçılığı önleme semineri - Son Dakika

Ahlat'ta jandarma personeline kaçakçılığı önleme semineri

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat Müze Müdürlüğü tarafından jandarma personeline kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla seminer verildi.

Ahlat'ta jandarma personeline kaçakçılığı önleme semineri, System.String[]

Bitlis'in Ahlat Müze Müdürlüğü tarafından jandarma personeline kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla seminer verildi.


Ahlat Müze Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen seminere, il ve ilçelerden gelen jandarma personelleri katıldı. Seminerde ilk olarak Müze Araştırmacısı İlhan Kılıç tarafından "Ahlat Müze Müdürlüğü ve Görevleri" konulu bir sunum yapıldı. Daha sonra Ahlat Müze Müdürlüğünde görevli Arkeolog Kübra Kaçar Yavuz tarafından da "Kültür Varlığı Kaçakçılığı, Nedenleri, 2863 Sayılı Mevzuat Çerçevesinde Cezalar ve İkramiye Esasları" adlı sunum gerçekleştirildi.


Seminer sonunda jandarma personellerine Ahlat Müze Müdürlüğü arkeoloji ve kentsel bellek teşhir salonları gezdirilerek tanıtıldı. Son olarak da diğer müze uzmanlarının da katılımıyla hatıra fotoğrafı çektirildi. - BİTLİS

Jandarma, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:08 Kaynak: İHA
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