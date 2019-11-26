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Ahlat'ta jandarma personeline seminer

6 saat önce

Ahlat Müze Müdürlüğünce, jandarma personeline, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesi konulu seminer verildi.

Ahlat'ta jandarma personeline seminer, System.String[]

Ahlat Müze Müdürlüğünce, jandarma personeline, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesi konulu seminer verildi.

Müze Müdürlüğü konferans salonundaki seminere il ve ilçelerinden gelen jandarma personelleri katıldı.

Seminerde Müze Araştırmacısı İlhan Kılıç tarafından "Ahlat Müze Müdürlüğü ve Görevleri" hakkında sunum yaptı.

Daha sonra Arkeolog Kübra Kaçar Yavuz, "Kültür varlığı kaçakçılığı, nedenleri, 2863 sayılı mevzuat çerçevesinde cezalar ve ikramiye esasları" konularında bilgi verdi.

Programın ardından katılımcılar, Ahlat Müze Müdürlüğü arkeoloji ve kentsel bellek teşhir salonlarını gezdi.

Jandarma, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:44 Kaynak: AA
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