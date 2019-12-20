Ahlat'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlat'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı - Son Dakika

Ahlat'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' toplantısı yapıldı.

Ahlat'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' toplantısı yapıldı.


Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda hayata geçirilen 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin şekilde uygulanmasını sağlamaya ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesine yönelik konular masaya yatırıldı. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının ortak çalışması sonucu hazırlanan 2020-2021 yılları "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" ele alındı.


Ahlat'ta aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurum ve kuruluşlarla birlikte üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları ivedilikle yerine getireceklerini kaydeden Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:51 Kaynak: İHA
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