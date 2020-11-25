Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında toplantı düzenlendi.
Kaymakam Fikret Dağ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı görüşüldü.
Toplantının ardından açıklama yapan Dağ, sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.
Programa, kamu kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
- Kaynak: AA
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