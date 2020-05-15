Ahlat'ta kadınların ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılıyor - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında üretilen 10 bin maske vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi'ndeki atölyelerde usta öğreticiler ve gönüllü kadınlar tarafından maskelerin üretildiği atölyelerde incelemelerde bulunan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, üretilen 10 bin maskenin esnaf ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmaya başlandıklarını söyledi.

Başkan Çoban, birçok büyük devletin dahi virüs karşısında ciddi anlamda sıkıntı yaşadığını hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ise muazzam bir teşkilatlanmayı vatandaşıyla beraber sağladığını belirtti.

İlk günden itibaren ilçede muazzam tedbirler aldıkları ifade eden Başkan Çoban, şöyle dedi:

"Belediye olarak dezenfekte işlemlerinin tamamını ilgili kurumların hepsine götürdük ve bunu da tekrar tekrar yaptık. Bizlere maliyeti yüksek olmasına rağmen konuya bu gözle bakmadık çünkü insan sağlığı ve insan hayatı her şeyin ötesindeydi. Bugünde buradaki bütün ekibe teşekkür ediyorum. Sadece 10 bin adet maskeyi belediyemiz adına üretiyorlar. Kaymakamlık ve ilgili kurumlara da takriben toplamda 30 bin adet maske üretimine geçildi. Bu üretilen maskelerimizi esnaf ve vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Bu işlemi aralıksız yürütüyoruz."