Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Kan Bağışı Kampanyası

Ahlat'ta Kan Bağışı Kampanyası

1 saat önce

Van Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Ahlat ilçesinde kurulan tırda vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Ahlat'ta Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Van Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Ahlat ilçesinde kurulan tırda vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Yukarı Çarşı mevkisinde kurulan kan bağışı tırında vatandaşlar kan verdi.

Van Kızılay Kan Bağış Merkezinde görevli Dr. Lütfullah Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 gündür Ahlat'ta olduklarını, halkın kan bağışına ciddi oranda katılım gösterdiğini söyledi.


Şuana kadar 170 ünite kan topladıklarını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Kan verdikçe insanda yüksek olan hemoglobin düzeyi bir miktar düşer, onun oluşturmuş olduğu komplikasyonlar azalmış olur. Aynı zamanda 1 ünite kanla 3 kişiye can vermiş oluruz. Halkımızdan, vatandaşlarımızdan desteklerinin devamını bekliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:50 Kaynak: AA

Van, Ahlat, Güncel
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