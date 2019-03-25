Ahlat'ta Kar Etkili Oldu
1 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.
Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede sabah saatlerinde etkisini gösteren kar nedeniyle, kent beyaza bürüdü. Kar
yağışının ardından belediye ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:34 Kaynak: AA
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