Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Kar Etkili Oldu

Ahlat'ta Kar Etkili Oldu

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede sabah saatlerinde etkisini gösteren kar nedeniyle, kent beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından belediye ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:34 Kaynak: AA

Sabah, Bitlis, Ahlat, Kar, Güncel
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