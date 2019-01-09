Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Kar Tatili

Ahlat'ta Kar Tatili

2 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ahlat ilçe merkezi ile belde ve köylerdeki her tür ve derecedeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımız 9 Ocak 2019 Çarşamba günü (bu gün) 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi.

Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan ise, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 26 köyden 23'ünün yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Gündoğan, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara başladıklarını söyledi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:55 Kaynak: İHA

Bitlis, Ahlat, Güncel
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