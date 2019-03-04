Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Kar Tatili

Ahlat'ta Kar Tatili

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ahlat'ta Kar Tatili, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Mart ayına girilmesine rağmen ilçede yağan kar şaşkınlık oluşturdu. Vatandaşlar bahar geldi derken aniden bastıran kar, hayatı zaman zaman olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Ahlat'ta eğitime bir gün süreyle ara verilirken, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı.

Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda, ilçede devam eden yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle merkez ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda (YBO'lar, pansiyonlu okullar ve özel eğitim-öğretim kurumları dahil) bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca bu süre zarfında Ahlat ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 8 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Gündoğan, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Belediye ekipleri ilçe merkezinde, karayolları ekipleri de ana yollarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ahlatlı esnaflardan Selim Kargın, mart ayına girmelerine rağmen kar yağdığını belirterek, "Bu sabah kalktık memleket yine beyaza bürünmüş. Ama yine de biz memleketimizi seviyoruz, çok güzel. Kar esnafları etkilese de yine seviyoruz. Memleketimiz güzel, kar soğuk olsa da insanlarımız sıcak" dedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:53 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bitlis'te Beyaz Esaret! Tek Katlı Evler ve Araçlar Kara Gömüldü Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek

Son Dakika! Bakan Pekcan: Şubat'ta İhracat 14 Milyar 312 Milyon Dolar Oldu AK Partili İlçe Başkanı'ndan Skandal Sözler: Şeker Fabrikasına Adam Alınacakmış, Biz Aldırırız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 12:06:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]