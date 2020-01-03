Ahlat'ta kar tatili - Son Dakika
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Ahlat'ta kar tatili

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.


Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda, ilçede devam eden yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle merkez ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda (YBO'lar, pansiyonlu okullar ve özel eğitim öğretim kurumları dahil) eğitime yarım gün süreyle ara verildiği belirtildi.


Ayrıca, bu süre zarfında Ahlat ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:54 Kaynak: İHA
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