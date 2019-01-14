Ahlat'ta Kar Temizleme Çalışmaları Sürüyor - Bitlis
47 dakika önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde belediye karla mücadele ekipleri, kaldırım ve yolda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.
Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde belediye karla mücadele ekipleri, kaldırım ve yolda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.
İlçe genelinde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar kar birikintileri nedeniyle yürümekte zorlanırken, araçlar da güçlükle ilerleyebiliyor.
Ahlat Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kaldırım ve yollarda biriken karların temizlenmesi için çalışma başlattı.
Belediye Zabıta
Amiri Ayvaz Hakverdioğlu, yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmaları kapsamında geceden bu yana iş makineleriyle yollarda biriken karları temizlediklerini, gün içinde de çarşı merkezlerindeki kaldırımlarda çalışma yürüttüklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:00 Kaynak: AA
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