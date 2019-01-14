Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Kar Temizleme Çalışmaları Sürüyor - Bitlis

Ahlat'ta Kar Temizleme Çalışmaları Sürüyor - Bitlis

47 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde belediye karla mücadele ekipleri, kaldırım ve yolda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde belediye karla mücadele ekipleri, kaldırım ve yolda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

İlçe genelinde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar kar birikintileri nedeniyle yürümekte zorlanırken, araçlar da güçlükle ilerleyebiliyor.

Ahlat Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kaldırım ve yollarda biriken karların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Belediye Zabıta Amiri Ayvaz Hakverdioğlu, yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmaları kapsamında geceden bu yana iş makineleriyle yollarda biriken karları temizlediklerini, gün içinde de çarşı merkezlerindeki kaldırımlarda çalışma yürüttüklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:00 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yardım Etkinliğine Katılan Belediye Başkanı, Sahnede Bıçaklandı Son Dakika! Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı

Başıboş Köpeklerin Keçilere Saldırdığı İddiasına Isparta Hayvan Koruma Derneği'nden Yalanlama Geldi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevkidaşına Kameralar Önünde Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 15:47:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Kar Temizleme Çalışmaları Sürüyor - Bitlis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]