Ahlat'ta Kar Yağışı
1 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 18 köy yolu da ulaşıma kapandı.
Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 18 köy yolu da ulaşıma kapandı.
Yeni haftaya kar yağışıyla başlayan ilçe halkı, beyaz manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlçe merkezinde 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi geçti. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan
, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 18 köy yolunun ulaşıma kapandığını, kar yağışının devam etmesi ile birlikte kapalı köy yolu sayısının artabileceğini ifade etti. Gündoğan, kar yağışının hafiflemesiyle birlikte kapalı köy yollarının ulaşıma açılmaya başlanacağını söyledi.
Ahlat Belediyesi ise, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları başlattı. - BİTLİS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:35 Kaynak: İHA
Meteorolojiden Yurdun Birçok Bölgesi İçin Kar Yağışı Uyarısı
Hakan: Muhafız'ın Başrol Oyuncularından Hazar Ergüçlü, BBC ile Anlaştı
Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek
Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi