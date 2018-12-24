Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Kar Yağışı

Ahlat'ta Kar Yağışı

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 18 köy yolu da ulaşıma kapandı.

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 18 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Yeni haftaya kar yağışıyla başlayan ilçe halkı, beyaz manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlçe merkezinde 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi geçti. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 18 köy yolunun ulaşıma kapandığını, kar yağışının devam etmesi ile birlikte kapalı köy yolu sayısının artabileceğini ifade etti. Gündoğan, kar yağışının hafiflemesiyle birlikte kapalı köy yollarının ulaşıma açılmaya başlanacağını söyledi.

Ahlat Belediyesi ise, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları başlattı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:35 Kaynak: İHA

Bitlis, Ahlat, Güncel
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