Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Kar Yağışı

Ahlat'ta Kar Yağışı

1 saat önce

Ahlat ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Ahlat ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçeyi beyaza bürüyen yağışın ardından karla mücadele çalışması başlatıldı.

Belediye ekipleri ilçe merkezi ve mahallelerde yol açma çalışmalarına başladı, kaldırımlarda biriken kar yığınları temizlendi.

Kırsal mahallelerde kapanan yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:34 Kaynak: AA

Ahlat, Güncel
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