Ahlat'ta Kar Yağışı
1 saat önce
Ahlat ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Ahlat
ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçeyi beyaza bürüyen yağışın ardından karla mücadele çalışması başlatıldı.
Belediye ekipleri ilçe merkezi ve mahallelerde yol açma çalışmalarına başladı, kaldırımlarda biriken kar yığınları temizlendi.
Kırsal mahallelerde kapanan yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:34 Kaynak: AA
Ünlü Rallici Burcu Çetinkaya, Kocası CHP'den Aday Olunca İşinden Kovuldu
Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin İddianamesi Tamamlandı! 46 Şüpheliye Ceza İstemi
Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar