Ahlat'ta Kar Yağışı
53 dakika önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Gece saatlerinde etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
Esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken, belediye ekipleri de mahalle ve ara sokaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Yağışla kentte güzel görüntüler de oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:38 Kaynak: AA
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