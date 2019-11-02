Ahlat'ta kar yağışı
7 saat önce
Kar yağışı Kar yağarken yürüyen vatandaşlar Vatandaşlardan İbrahim Gökbulak'ın konuşması BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:27 Kaynak: AA
Kar yağışı
Kar yağarken yürüyen vatandaşlar
Vatandaşlardan İbrahim Gökbulak'ın konuşması BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.
Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü ilçede, yağış aralıklarla devam ediyor.
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