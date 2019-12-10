Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta kar yağışı
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Ahlat'ta kar yağışı

6 saat önce

Ahlat şehir merkezinden görünüm Kar yağışının etkili olduğu bölgeler Aracını temizleyen vatandaş Ağaç dalındaki kuşlar Okula giden öğrencilerBİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesi dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

Ahlat şehir merkezinden görünüm

Kar yağışının etkili olduğu bölgeler

Aracını temizleyen vatandaş

Ağaç dalındaki kuşlar

Okula giden öğrenciler

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesi dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

Ahlat'ta kar yağışı

Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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