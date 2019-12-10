Ahlat'ta kar yağışı
6 saat önce
Ahlat şehir merkezinden görünüm Kar yağışının etkili olduğu bölgeler Aracını temizleyen vatandaş Ağaç dalındaki kuşlar Okula giden öğrencilerBİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesi dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:18 Kaynak: AA
Ahlat şehir merkezinden görünüm
Kar yağışının etkili olduğu bölgeler
Aracını temizleyen vatandaş
Ağaç dalındaki kuşlar
Okula giden öğrenciler
BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesi dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.
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