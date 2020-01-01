Ahlat'ta kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlat'ta kar yağışı - Son Dakika

Ahlat'ta kar yağışı

6 saat önce

Kar yağışı Yolda yürüyen vatandaşlar - BitlisBitlis'te de İl Özel İdaresi ekiplerince, önceki gün ulaşıma kapanan 47 köy yolunun 7'si ulaşıma açıldı, 40 köy için çalışmalar sürdürülüyor.

Kar yağışı

Yolda yürüyen vatandaşlar - Bitlis

Bitlis'te de İl Özel İdaresi ekiplerince, önceki gün ulaşıma kapanan 47 köy yolunun 7'si ulaşıma açıldı, 40 köy için çalışmalar sürdürülüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olması, Van'ın güneyiyle Hakkari çevrelerinde aralıklarla kar yağışı görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van ve Bitlis'te 4, Muş'ta 3, Hakkari'de eksi 2 derece olacağı öngörülüyor.

Ahlat'ta kar yağışı

Hakkari, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin Otomobili marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak
İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı sürprizi Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor

Son Dakika Haberleri
22:46 Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika
22:45 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama - Son Dakika
22:41 Beyaz cennet" Pamukkale, yeni yılın ilk gününde ziyaretçilerini ağırladı - Son Dakika
22:40 DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika
22:40 İdlib'de ölü sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika
22:39 Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor - Son Dakika
22:15 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 22:51:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahlat'ta kar yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]