Ahlat'ta kar yağışı - Son Dakika

Kar Altında ki Araçlardan görüntüler
Araçlarını temizleyen vatandaşlar
Vatandaşlardan Ruşen Ali Ademoğlu ile Röportaj
Vatandaşlardan Özdal Çınar ile röportaj
Greyderin yol açma çalışması
İş Yerinin Önünü Temizleyen Vatandaş
Yolda Yürüyenlerden görüntüler
Ahlat'ta kar yağışı
BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, araçlar ise kar altında kaldı.
Ahlat Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri şehir merkezi ve mahalle aralarında yol açma çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin önünde kar temizliği yaptı.
İlçede kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.