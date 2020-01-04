Ahlat'ta kar yağışı - Son Dakika
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Ahlat'ta kar yağışı

6 saat önce

Kar Altında ki Araçlardan görüntüler Araçlarını temizleyen vatandaşlar Vatandaşlardan Ruşen Ali Ademoğlu ile Röportaj Vatandaşlardan Özdal Çınar ile röportaj Greyderin yol açma çalışması İş Yerinin Önünü Temizleyen Vatandaş Yolda Yürüyenlerden görüntülerAhlat'ta kar yağışı BİTLİS (AA) –...

Kar Altında ki Araçlardan görüntüler

Araçlarını temizleyen vatandaşlar

Vatandaşlardan Ruşen Ali Ademoğlu ile Röportaj

Vatandaşlardan Özdal Çınar ile röportaj

Greyderin yol açma çalışması

İş Yerinin Önünü Temizleyen Vatandaş

Yolda Yürüyenlerden görüntüler

Ahlat'ta kar yağışı

BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, araçlar ise kar altında kaldı.

Ahlat Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri şehir merkezi ve mahalle aralarında yol açma çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin önünde kar temizliği yaptı.

İlçede kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Ahlat'ta kar yağışı

Ali Ademoğlu, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:49 Kaynak: AA
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