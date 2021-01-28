Ahlat'ta kar yağışı - Son Dakika

Belediye ekipleri mahalle ve caddelerde yol temizleme çalışmaları yaparken, ilçede kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Güne karla uyanan vatandaşlar evlerinin önünü ve araçlarını kardan temizledi.

İlçede dün geceden itibaren başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yol temizleyen belediye aracı BİTLİS (AA) – Bitlis 'in Ahlat ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışının etkili olduğu ilçe merkezi

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