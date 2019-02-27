- Ahlat
'tan kar manzarasından görüntüler
Karla kaplanan araçlardan detay
Araçlarını kardan temizleyen vatandaşlardan görüntüler
İş yerlerinin önünü süpüren esnaflardan görüntüler
Ağaç üzerindeki kuşlardan detay
Vatandaşlardan Kamuran Değenek ile Röportaj
Ahlat'ta kar yağışı Bitlis
'in Ahlat ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Gece saatlerinde etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
Esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken, belediye ekipleri de mahalle ve ara sokaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Yağışla kentte güzel görüntüler de oluştu.