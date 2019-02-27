Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Kar Yağışı - Bitlis

Ahlat'ta Kar Yağışı - Bitlis

2 saat önce

- Ahlat'tan kar manzarasından görüntüler Karla kaplanan araçlardan detay Araçlarını kardan temizleyen vatandaşlardan görüntüler İş yerlerinin önünü süpüren esnaflardan görüntüler Ağaç üzerindeki kuşlardan detay Vatandaşlardan Kamuran Değenek ile RöportajAhlat'ta kar yağışı Bitlis'in Ahlat...

- Ahlat'tan kar manzarasından görüntüler
Karla kaplanan araçlardan detay
Araçlarını kardan temizleyen vatandaşlardan görüntüler
İş yerlerinin önünü süpüren esnaflardan görüntüler
Ağaç üzerindeki kuşlardan detay
Vatandaşlardan Kamuran Değenek ile Röportaj

Ahlat'ta kar yağışı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Gece saatlerinde etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken, belediye ekipleri de mahalle ve ara sokaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışla kentte güzel görüntüler de oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:15 Kaynak: AA

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