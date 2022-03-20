Ahlat'ta karma resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Ahlat'ta karma resim sergisi açıldı

20.03.2022 09:37
Ahlat'ta karma resim sergisi açıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde resim öğretmenleri tarafından karma resim sergisi açıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde resim öğretmenleri tarafından karma resim sergisi açıldı.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki serginin açılışına Kaymakam Fikret Dağ, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Namık Kemal Dumanlı, resim öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından sergideki eserleri inceleyerek bilgi alan Dağ, çok sergide çok güzel resimlerin yer aldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Resim öğretmeni Emine İnci Sarı, Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinden 16 resim öğretmenin bir araya gelerek hazırladığı karma resim sergisinin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Büyük emeklerle hazırlanan sergide çok güzel eserlerin bulunduğunu belirten Sarı, "Sergimizde 80 civarında farklı teknik ve malzemelerle yapılan resimler bulunmaktadır. Tablolarımızda yoğunluk olarak yağlıboya, akrilik, tezhip ve minyatür çalışmaları bulunmakta. Sergimiz 24 Mart Perşembe gününe kadar Ahlat Halk Eğitim Merkezinde ziyaret edilebilecek. Serginin açılmasında desteklerini esirgemeyen Kaymakam Fikret Dağ olmak üzere herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

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milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitimi Merkezi, Namık Kemal, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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