Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Karne Sevinci

Ahlat'ta Karne Sevinci

1 saat önce

Ahlat ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

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Ahlat ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

İlçedeki Abdurrahman Gazi İlkokulu öğrencileri için karne etkinliği düzenlendi. Karne dağıtım töreninin ardından öğrenciler, Ahlat Kayı Okçuluk ve Spor Kulübü'ne getirildi.

Burada okçuluk hakkında bilgi alan öğrenciler, ok atışları yaptı. Okul Müdürü Süleyman Kapan, yaptığı açıklamada, öğrencilere ata sporunu sevdirmek istediklerini söyledi.

Öğretmen Burcu Aygöl de dönem başında öğrencilerine karne hediyesi olarak ok atışı yapma sözü verdiğini, bu kapsam da öğrencileri okçuluk sporuyla tanıştırdıklarını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:04 Kaynak: AA

Ahlat, Güncel
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