Ahlat'ta Kars Belediyesi Çadırına Yoğun İlgi… - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen kutlama etkinliklerine Kars Belediyesi geleneksel motiflerle süslenmiş yöresel ürünlerin tanıtıldığı ve Kafkas gösterisi ile Aşıklık geleneğinin sergilendiği Kars Belediyesi Çadırı ile katılım gösterdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla spor, kültür ve sosyal aktiviteler başta olmak üzere birçok etkinliğin gerçekleştiği program kapsamında "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nda kurulan Kars Belediyesi Çadırında ilimizin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgiler ile yöresel ürünlerin ve Kafkas gösterisi ile Aşıklık geleneğinin sergilendiği tanıtımı yapıldı.

Birçok şehir ve ülkeden katılımın yapıldığı etkinliklerde Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz'ün talimatlarıyla hazırlanan yöresel ürünlerimizin ikram edildiği ve Kafkas gösterisi ile Aşıklık geleneğinin sergilendiği Kars Belediyesi Çadırı katılımcıların yoğun ilgi ve beğenisini kazandı.