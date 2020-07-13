Ahlat'ta kiraz hasadı başladı - Son Dakika

Ahlat'ta kiraz hasadı başladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, kiraz hasadına başlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, kiraz hasadına başlandı.

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Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ve Başkan Yardımcısı İzzettin Altuntaş ile Seyrantepe köyündeki hasadın yapıldığı kiraz bahçelerini dolaştı.

Üreticilerle sohbet eden Erat, ilçeyi tarım ürünlerinin yanı sıra meyve üretiminde de bölgenin önemli merkezlerinden bir haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

2004'te Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının desteğiyle 15 dönüm alan üzerine 800 ağaçlık kiraz bahçesi kurulduğunu belirten Erat, "Bu kiraz bahçesi 16 yıl geçmesine rağmen hala ayakta ve yıllık 20 ton kiraz üretimi gerçekleşmektedir. Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızın himayelerinde şu an gerçekleşen 30 dönüm üzerinden 30 kişiye elma bahçesi kurma projesi inşallah yakın zamanda hayata geçecektir. Çiftçimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Demirden'de bölgede üretilen kirazın aroması ve tadıyla farklı olduğunu ifade ederek, " Türkiye'nin her tarafında kiraz bittiğinde bizde yeni yetişmeye başlıyor. Bunda rakım yüksekliğinin büyük önemi var. Böylece kiraza olan talep daha çok artırıyor. Bu da bizi memnun ediyor. Sadece kiraz da değil elma, armut, ayva gibi ürünleri de yaygınlaştırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Üretici Ali Rıza Çağlar da bu yıl 20 ton rekolte beklediklerini dile getirerek, "Bir çok ile kirazlarımızı gönderiyoruz. Geçen yıllarda Azerbaycan'a da ihraç ettik. Bu yıl Kovid-19 nedeniyle iç piyasaya satış yapıyoruz." dedi.

Erkan İsa, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:20 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahlat'ta kiraz hasadı başladı - Son Dakika
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