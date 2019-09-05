Ahlat'ta "Kırsal Kalkınma Destekleri" anlatıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi" toplantısı düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantının açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Ahlat'ın üretim konusunda Bitlis'in yüz akı olduğunu söyledi.

İlçede tarım ve hayvancılık alanında yoğun üretimin yapıldığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Kırsal Kalkınma ve Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında geçmişte Ahlat başta olmak üzere Bitlis'te birçok yatırım yapıldı. 2006'da başlatılan program kapsamında 600 milyonluk yatırım yapıldı. 13'üncüsü uygulanmakta olan kırsal kalkınma faslının ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Tarlada ve çarşıda sizlerle bir araya gelerek önderlik yapacağız. Size tarıma dayalı tesis konularında yardımcı olacağız. Hiçbir projeye ve kişiye rezervimiz yok. Gerçek üreticiyi bulacağız, destekleyeceğiz."

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Erdal Özkan da program hakkında katılımcılara sunum yaptı.

Toplantıya, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, çiftçiler ile muhtarlar katıldı.