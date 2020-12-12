Ahlat'ta kısıtlamada trafik denetimi - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçede kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise trafik denetimi gerçekleştirdi. Ahlat'ta oluşturulan kontrol noktalarında polis ekipleri tarafından araçlar denetlendi. Seyir halindeki araçlar durdurularak sokağa çıkmak için izin belgelerini kontrol eden polis ekipleri, belgesi olan araç sürücülerinin geçişlerine izin verdi. Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçenin çeşitli noktalarında gün boyu uygulamalar devam edecek. - BİTLİS