Ahlat'ta kısıtlamada trafik denetimi - Son Dakika

Ahlat'ta kısıtlamada trafik denetimi
12.12.2020 18:36
Bitlis'in Ahlat ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.
İlçede kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise trafik denetimi gerçekleştirdi. Ahlat'ta oluşturulan kontrol noktalarında polis ekipleri tarafından araçlar denetlendi. Seyir halindeki araçlar durdurularak sokağa çıkmak için izin belgelerini kontrol eden polis ekipleri, belgesi olan araç sürücülerinin geçişlerine izin verdi. Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçenin çeşitli noktalarında gün boyu uygulamalar devam edecek. - BİTLİS
Son Dakika Bakan Soylu PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü operasyonu anlattı, HDP'liler masaları yumrukladı Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu! Tecrübeli isim ilk kez 11'de sahaya çıkacak Kılıçdaroğlu'nun ardından Meral Akşener de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sinyal verdi: Kim istemez ki Kız çocuğuna istismarda bulunan sapıktan pişkin sözler: Şeytana uydum, serbest bırakılmamı talep ediyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona tedbirleri kapsamında esnaf için kiralarda düzenlemeye gidiyoruz Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Yargıtay'dan kredi kartı kullananlarla ilgili emsal karar: Müşterinin talimatına uymayan banka tazminat ödeyecek Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki