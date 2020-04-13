Ahlat'ta koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Ahlat'ta koronavirüs önlemleri
7 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafik ekipleri uygulama yaparak, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafik ekipleri uygulama yaparak, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama gerçekleştirdi.
Sürücülere kuralları hatırlatan ekipler, toplu ulaşım araçlarında da yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp almadığını kontrol etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:00 Kaynak: AA
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