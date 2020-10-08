Ahlat'ta Kovid-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin Kovid-19 denetimleri devam ediyor.
Ahlat'taki denetime katılan Kaymakam Fikret Dağ, esnaf ve vatandaşlardan maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.
Kaymakam Dağ'a, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı İzzettin Altıntaş, muhtarlar ve kurum amirleri eşlik etti.
- Kaynak: AA
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