Ahlat'ta Kovid-19 ile mücadele toplantısı - Son Dakika

BİTLİS (AA) Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Ahlat Kaymakamlığında Kaymakam Erkan İsa Erat başkanlığındaki toplantıda, Kovid-19 salgınının sağlık ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve salgının yayılma hızını kontrol altında tutma konuları görüşüldü.

Kaymakam Erat, kontrollü sosyal hayat döneminde Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini söyledi.

Gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon, evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığını belirten Erat, "Alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. İlçemizde de tedbirler konusunda ilgili birimlerce gerekli hassasiyet en üst düzeyde gösterilecektir." dedi.

Toplantıya, Emniyet Müdür Vekili Cahit Kılıçaslan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nihat Akşen, Müftü Mehmet Fudeyil Uyanık, Sağlık Müdürü Dr. Nedim Bedir, Yazı İşleri Şefi Abdulalim Kaptan ve Özel Kalem Müdürü Neslihan Akdemir katıldı.