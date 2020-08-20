Ahlat'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Denetime Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban , İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, İl Genel Meclis Üyesi Ertuğ Buğra Azapağası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker, Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ve kurum amirleri katıldı.

Kaymakam Erkan İsa Erat'ın da katıldığı denetimde esnaf ve vatandaşlar maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen " Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında kent genelinde iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve fırınlara yönelik denetimler sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 09:25

Kaynak: AA

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