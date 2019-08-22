Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta köy yolları asfaltlanıyor
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Ahlat'ta köy yolları asfaltlanıyor

15 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı köy yollarında asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Ahlat'ta köy yolları asfaltlanıyor, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı köy yollarında asfaltlama çalışmaları devam ediyor.


Ekiplerin yürüttüğü çalışmaları denetleyen AK Parti Ahlat İl Genel Meclis Üyesi Ertuğ Buğra Azapağası, asfalt sayesinde köylerin yol standardının yükseltileceğini belirtti.

Otluyazı, Yoğurtyemez, Develik ve Akçaören bölgesindeki 24 kilometrelik grup köy yolunda birinci kat asfalt işinin tamamlandığını ifade eden Azapağası, şöyle konuştu:

"Çalışmalar sayesinde Ahlat'ta köy yollarını problem olmaktan çıkarmış olacağız. Milletimizin bize vermiş olduğu yetkiyi, milletin ve memleketin menfaatleri doğrultusunda kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu süreçte bize sürekli destek veren Bitlis Valimiz Oktay Çağatay'a, AK Parti Milletvekillerimiz Vahit Kiler ve Cemal Taşar'a, Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve çalışma arkadaşlarına, Kaymakamımız Mustafa Akgül'e, Ahlat Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Zübeyr Ergezen ve çalışma arkadaşlarına, Ahlat İlçe Özel idare Müdürü Seyfettin Gündoğan ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim."

AK Parti, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:46 Kaynak: AA
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