Ahlat'ta "lavanta park" projesi hayatı geçiriliyor - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde başlatılan "lavanta park" projesi kapsamında ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

İlçe Kaymakamlığınca hazırlanan ve Orman Genel Müdürlüğünce desteklenen proje ile Millet Bahçesi'nin içinde 20 dönümlük lavanta park alanı oluşturuldu.

20 bin lavanta fidesinin dikileceği alanda incelemelerde bulunan Kaymakam Fikret Dağ, çalışmanın hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olacağını ümit ettiklerini ifade etti.

Projenin fotoğraf turizmi açısından ilçe ekonomisine önemli katkı sunacağını belirten Dağ, şunları aktardı:

"20 bin lavanta fidesini millet bahçesinin alt bölümünde oluşturduğumuz alanda toprakla buluşturduk. Projenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Orman Genel Müdürlüğüne, Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve işçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş ise "Hem fotoğrafçılık alanında bir eko turizm oluştursun hem de güzel kokusu ve görüntüsüyle bir güzellik yaratsın istedik. 1 yıl öncesinden fidanlarımızı üretmeye başladık ve şuan 20 bin lavantamızı toprakla buluşturduk. Bu güzel bahçenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.